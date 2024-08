Temporale a Palermo, allagamenti e persone in difficoltà – VIDEO

La situazione in città con la pioggia battente

PALERMO- Un temporale si è abbattuto su Palermo e provincia e non ha ancora smesso di piovere. Disagi e allagamenti in diverse strade e nelle borgate di periferia.

Il video del fulmine a Palermo: guarda

I vigili del fuoco sono impegnati a liberare diversi residenti sia nel capoluogo che in provincia rimasti dentro gli ascensori per i continui distacchi di energia elettrica. In provincia a San Cipirello sono arrivate diverse segnalazioni alla sala operativa della protezione civile per allagamenti di strade e cantinati.

La situazione in provincia

Si registrano problemi legati alla viabilità a Castronovo di Sicilia sulla strada provinciale 36 e sulla strada provinciale 69. Stanno intervenendo due squadre per liberare due persone bloccate al bivio.

A Santa Flavia ci sono alcune villette rimaste isolate a causa della forte burrasca che si è abbattuta nella zona. A Trabia è stata segnalato l’allagamento nella strada statale in prossimità dell’ingresso dell’autostrada. Disagi anche a Termini Imerese e Campofelice di Roccella. A Canicatti nell’agrigentino si è verificata una frana in contrada Corriggia.

Palermo-Sciacca: la nota dell’Anas

A causa di una frana verificatasi in seguito al maltempo delle ultime ore, la strada statale 624 “Palermo-Sciacca” è provvisoriamente chiusa al traffico al km 43, in località Monreale (PA). Lo scrive Anas in una nota. Il traffico in entrambe le direzioni è temporaneamente indirizzato sulla A29 “Palermo-Mazara del Vallo”. Sul posto sono presenti le squadre Anas e i Vigili del Fuoco per la rimozione dei detriti dalla carreggiata al fine di consentire il ripristino della regolare viabilità della statale nel più breve tempo possibile.