Forza Italia, il sogno proibito di Miccichè è Barbara Cittadini

De Luca lancia qualche indizio ma non svela nulla.

PALERMO – Donna e palermitana. L’identikit della candidata ideale di Gianfranco Miccichè potrebbe portare ad altri lidi. Patrizia Monterosso ma non solo. Si tratterebbe di Barbara Cittadini, la super manager della sanità privata a capo della clinica Candela, confermata lo scorso anno Presidente nazionale AIOP (Associazione italiana ospedalità privata). A dare qualche indizio ci pensa con parole sibilline il solito Cateno De Luca che sui social scrive un post sull’affaire Monterosso-Miccichè dando qualche spunto in più su una nuova pista.

“Miccichè ha fatto riferimento ad una donna, quella donna è Patrizia Monterosso, la presidente della Fondazione Federico II. Ma potrebbe esserci anche un’altra donna del mondo della sanità privata, il cui nome al momento non vi svelo”. Ma gli indizi seminati non sono pochi e, a microfoni spenti, già arrivano le prime conferme. Nomi a parte, rimane l’elemento tutto politico: il coordinatore azzurro ha rivendicato per Forza Italia il nome alla presidenza. E su questo più di un alleato sarebbe pronto a dare battaglia.