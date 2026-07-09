Da un lato l'ala di Falcone, dall'altro Tomarchio e Minardo

PALERMO – È scontro a colpi di comunciati stampa all’interno di Forza Italia catanese, partito che nella cittadina di Vizzini si trova contemporaneamente al governo e all’opposizione. Il paradosso nasce dopo l’annuncio fatto dal commissario regionale Nino Minardo e dal deputato all’Ars Salvo Tomarchio sull’ingresso di tre consiglieri comunali di Vizzini nelle file degli azzurri.

Forza Italia e il caso Vizzini

Si tratta di Mariangela Grasso, Corrado Fisco e Salvatore Reale, consiglieri, che hanno ufficializzato la loro adesione a Forza Italia. La nota ricorda che con questo passaggio “Forza Italia avrà tre consiglieri su dodici, diventando il punto di riferimento dell’opposizione all’attuale amministrazione” guidata dal sindaco Salvatore Ferraro. “Una opposizione – le parole di Tomarchio – che come sempre sarà attenta e critica ma allo stesso tempo costruttiva e non ideologica, coerente con la tradizione politica del nostro partito”.

Salvo Tomarchio

Villardita contro Tomarchio e Minardo

C’è, però, un problema, perché Forza Italia a Vizzini ha già un suo rappresentante ed è Vito Amore, vicino all’eurodeputato Marco Falcone e soprattutto assessore ai Lavori pubblici della giunta Ferraro. A ricordare la circostanza è il vicesegretario provinciale di Forza Italia, Antonio Villardita: “Accogliamo a braccia aperte ogni nuova adesione a Forza Italia, nel rispetto del principio di democraticità e pluralità che contraddistinguono il partito – sottolinea -. Dobbiamo però ricordare che, a Vizzini, il partito ha già una rappresentanza politica e amministrativa ben definita nell’assessore Amore che, da tesserato, interpreta con lealtà e coerenza il progetto azzurro sul territorio”.

Villardita va all’attacco di Tomarchio (“Ci saremmo aspettati il rispetto dei dovuti passaggi istituzionali e politici da parte sua”) e, soprattutto, punta al bersaglio grosso: Minardo. “Un partito che funziona e risulta credibile si costruisce nella lealtà e nel rispetto di tutti – evidenzia il vice segretario provinciale di FI -. Il commissario Minardo, evidentemente, aspira a farsi più capocorrente che capopartito“.