 Frana strada a Carini, tre famiglie costrette ad abbandonare le case
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Frana strada a Carini, tre famiglie dovranno lasciare le case

frana carini
Sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile
NEL PALERMITANO
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1 min di lettura

CARINI (PALERMO) – La strada Madonna dei Casi, a Carini, ha ceduto spaccandosi, e alcune famiglie sono rimaste isolate, a segnarlo il sindaco Giovì Montelone sui social.

Il primo cittadino annuncia anche che “tre famiglie che occupano gli immobili sotto il muro di contenimento dovranno lasciare le abitazioni fino a nuovo ordine; gli sarà data assistenza, la strada sarà messa in sicurezza e la frana sarà monitorata per osservarne i movimenti e prendere eventualmente altri provvedimenti”. Questo quanto deciso al termine della riunione del comitato operativo della protezione Civile.

Nella zona piove ininterrottamente dalla questa mattina. Sono intervenuti i vigili del fuoco e le squadre della protezione civile.

A Palermo notevoli disagi per la pioggia: diverse strade si sono allagate e i vigili del fuoco hanno soccorso gli automobilisti in via Re Ruggero e nella zona di via Imera.

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