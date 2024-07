Francoforte, voli sospesi: piste invase dagli attivisti di Ultima Generazione

Hanno dei manifesti con scritto "il petrolio uccide"

FRANCOFORTE (GERMANIA) – Sospesi questa mattina, giovedì 25 luglio, i voli da e per l’aeroporto di Francoforte, il più trafficato della Germania, dopo che militanti ambientalisti hanno organizzato una manifestazione vicino alle piste dell’aeroporto.

“I passeggeri sono invitati a non recarsi in aeroporto per il momento”, ha avvertito l’aeroporto su X, chiedendo loro di verificare lo stato del volo.

Gli attivisti di Ultima Generazione hanno spiegato, in un comunicato, che sei manifestanti hanno tagliato una recinzione e si sono diretti “a piedi, con biciclette e skateboard in diversi punti lungo le piste” dell’aeroporto di Francoforte con manifesti con la scritta “Il petrolio uccide”.

“Stiamo facendo di tutto per allontanare gli attivisti climatici dalla pista”, ha fatto sapere un portavoce della polizia.