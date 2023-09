Le stoccate di De Luca e Venezia

PALERMO – Movimento cinque stelle e Partito democratico lanciano frecciatine al governatore Renato Schifani. Pentastellati e dem prendono le mosse dalle dinamiche interne alla maggioranza che sostiene Schifani all’Ars.

M5s e Pd all’attacco

In mattinata il governatore ha gettato acqua sul fuoco delle polemiche con gli alleati, ma le opposizioni tornano sul punto. “In un momento difficile come questo per la Sicilia e per la nostra economia risulta particolarmente urticante leggere, al netto delle successive smentite di prammatica, delle frizioni tra i partiti della maggioranza che sostengono Schifani”, dice il capogruppo M5s all’Ars Antonio De Luca. Parole che seguono quelle di Fabio Venezia, parlamentare regionale Dem: “Non vorremmo disturbare troppo il presidente Schifani e il suo governo, ma tra una lite per la spartizione delle poltrone e una per accaparrarsi le posizioni di potere potrebbero anche occuparsi della Sicilia?”, si chiede il sindaco di Troina.

M5s: “Finanziaria entro fine anno? Ci crediamo poco”

De Luca poi suggerisce: “Schifani guardi più alle cose che interessano ai cittadini che alle dinamiche interne tra i partiti. Dall’Ars non è uscita una sola riforma degna di nota, mentre i flop del governo sul versante incendi, turismo, sanità e caro voli, solo per fare qualche esempio, sono sotto gli occhi di tutti”. Il capogruppo dei pentastellati risponde anche sulla previsione fatta dal governatore rispetto all’approvazione della Finanziaria entro l’anno: “Ci crediamo poco, ma ce lo auguriamo, potrebbe essere quantomeno l’occasione giusta per fare ritrovare a Schifani la strada per sala d’Ercole che ha smarrito da tempo”.