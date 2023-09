Chi è Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana: partito, moglie, figli FOTO

Tutto sul governatore dell'Isola, da decenni nome di punta del centrodestra italiano

PALERMO – Esordio in politica con la Democrazia cristiana, ruoli di rilievo nel centrodestra italiano, presidenza del Senato e della Regione Siciliana: Renato Schifani è un protagonista della politica del nostro Paese. Fin dagli anni ’90, periodo storico del suo ingresso nella scena “che conta”, Schifani è risultato un punto di riferimento in ambito di partiti, coalizioni e istituzioni.

Biografia, partito e carriera politica

Renato Schifani nasce l’11 maggio 1950 a Palermo, da genitori originari di Chiusa Sclafani, paese del Palermitano. La sua formazione è di stampo fortemente giuridico: laurea in Giurisprudenza, abilitazione alla professione di avvocato, specializzazioni in processi di Cassazione, recupero crediti e urbanistica. Il presidente della Regione si affaccia alla politica militando nella Dc, ma l’evento che cambierà la sua vita è l’iscrizione a Forza Italia nel 1995: da quel momento la sua carriera politica prende il volo, tra l’elezione in Parlamento e svariati incarichi locali, regionali e nazionali, sia di partito che nell’ambito della coalizione di centrodestra. Il culmine nel 2008 quando Schifani, appartenente al Popolo della Libertà, viene eletto presidente del Senato; ricoprirà la seconda carica dello Stato fino al 2013.

Moglie e figli di Renato Schifani

Schifani è sposato con la moglie Franca dal 1975 ed è padre di Roberto e Andrea Schifani,rispettivamente – mentre scriviamo – avvocato e studente universitario. “Sono abituato ad altro tipo di emozioni ma un figlio che si sposa è un’emozione davvero forte”, aveva dichiarato il senatore a Repubblica nel 2008, il giorno del matrimonio del primo figlio Roberto.



Schifani e il rapporto con Silvio Berlusconi

Dopo l’ingresso di Schifani in Forza Italia, la sua amicizia con Silvio Berlusconi è sempre rimasta una costante. Un rapporto tanto profondo e duraturo da portare l’ex presidente di Forza Italia a nominare Schifani suo consigliere politico, nel 2020, per “l’indiscusso impegno pluriennale nel partito, la grande autorevolezza dimostrata negli anni in cui ha rivestito il ruolo di capogruppo e la carica di Presidente del Senato, lo spessore umano e politico unito ad una rara capacità di mediazione”. Politicamente parlando, Schifani è quasi sempre rimasto legato al Cavaliere: fatto salvo il periodo di appartenenza al Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano, dal 2013 al 2016. Si evincono affetto e confidenza anche dalla reazione alla notizia della morte dell’ex leader di Forza Italia e imprenditore, definito affettuosamente “un grande amico”.

L’elezione a presidente della Regione Siciliana

In vista delle elezioni regionali in Sicilia del 25 settembre 2022, arriva la designazione di Renato Schifani come candidato presidente della Regione. La previsione di Berlusconi: farà benissimo. La candidatura coglierà nel segno e Schifani prenderà il posto dell’uscente Nello Musumeci, dopo una vittoria alla guida della coalizione formata da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Democrazia cristiana e Popolari-autonomisti.