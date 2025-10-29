Frode carosello con gli imballaggi, sequestrati beni per tre milioni

L'indagine della guardia di finanza

RAGUSA – Finanzieri del comando provinciale di Ragusa stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo di circa tre milioni di euro, emesso dal gip, nei confronti di 11 società, operanti nella filiera degli imballaggi in legno del Vittoriese.

Le indagini

Le indagini, condotte dai militari della compagnia di Vittoria, hanno consentito di ricostruire e disarticolare una frode fiscale realizzata mediante il ricorso a numerose società cartiere, alcune all’estero, tutte riconducibili ad un imprenditore ritenuto il ‘regista’ dell’organizzazione.

Società prestanome

L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Ragusa, diretta da Francesco Puleio. Le società, intestate a prestanome e carenti di ogni struttura operativa, sono risultate solo figurativamente avere ceduto della merce omettendo di versare l’imposta dovuta, così consentendo all’imprenditore destinatario dei prodotti di ottenere forniture a costi nettamente inferiori rispetto a quelli di mercato. Le indagini hanno permesso, inoltre, di contestare all’imprenditore il reato di autoriciclaggio dei proventi illeciti. Avrebbe simulato pagamenti per prestazioni mai rese ovvero restituzioni di prestiti trasferendo denaro dalle società cartiere italiane a quelle estere, attraverso una serie di passaggi per nascondere la provenienza illegale dei soldi.

Denunciate 22 persone a piede libero

A conclusione dell’operazione sono state denunciate in stato di libertà 22 persone per emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e di autoriciclaggio. I finanzieri di Ragusa, con l’ausilio del I gruppo Catania e di un’unità cinofila cash-dog della compagnia Pronto impiego del capoluogo etneo, stanno contestualmente eseguendo 13 perquisizioni locali delle sedi delle aziende nonché le abitazioni dei rappresentanti legali.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI RAGUSA E PROVINCIA