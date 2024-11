Frosinone-Palermo, Desplanches: “Dobbiamo e possiamo fare di più”

Il portiere: "I tifosi come al solito sono fantastici"

Sebastiano Desplanches, portiere del Palermo, ha parlato ai microfoni ufficiali del club rosanero al termine della gara contro il Frosinone. L’estremo difensore ha commentato l’uno a uno andato in scena allo stadio “Benito Stirpe”.

“È stata una partita difficile, comunque su un campo complicato. Siamo andati subito in vantaggio, poi purtroppo abbiamo preso quel gol su palla inattiva. Nel secondo tempo abbiamo creato tanto, ma non siamo stati altrettanto bravi a concretizzare le azioni. Sappiamo che dobbiamo e possiamo fare di più e in questa sosta lavoreremo per farci trovare pronti per la Sampdoria”.

“Ci dispiace sicuramente non ricevere i punti che meriteremmo per come stiamo giocando in queste ultime tre partite – aggiunge Desplanches -. I tifosi sono come al solito fantastici e ci dispiace purtroppo non dare loro la gioia dei tre punti anche questa volta. La sosta servirà per prepararsi al meglio in vista della gara contro la Sampdoria”, ha concluso.