Priolo, fuoriuscita di petrolio dall’impianto Isab: sequestrato serbatoio

L'evento non ha provocato alcuna conseguenza agli impianti

SIRACUSA – Un serbatoio della raffineria Isab Sud di Priolo Gargallo, nella zona industriale siracusana, è stato sequestrato dai carabinieri del Nucleo investigativo tutela ambientale e sanitaria su disposizione della Procura di Siracusa.

Da una prima ricostruzione sembra sia fuoriuscito del petrolio dalla sommità dell’impianto. L’evento non ha provocato alcuna conseguenza agli impianti.

Non è chiaro se l’episodio possa essere collegato ai cattivi odori avvertiti dalla popolazione il 17 e 18 marzo tra Siracusa, Solarino e Floridia. I sindaci delle tre città avevano richiesto un intervento di Arpa Sicilia per monitorare la qualità dell’aria.