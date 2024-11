Furgone portavalori preso d’assalto nel Barese, bottino da un milione di euro

Sono state utilizzate armi pesanti e bombe

TORITTO (BARI) – Momenti di paura nella mattinata di oggi, mercoledì 6 novembre, sulle strade della Puglia. Intorno alle 8, alcune auto in fiamme sono state sistemate sulla statale 96 per fermare la corsa di un furgone portavalori, poi preso d’assalto e rapinato nei pressi di Toritto, in direzione Altamura, nel Barese.

I malviventi sono riusciti a portare via un bottino da circa un milione di euro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere gli incendi, che hanno provocato il blocco totale del traffico, gettando nel panico i viaggiatori.

Dalle prime informazioni raccolte sul posto, sembra che l’attacco, metto a segno da almeno dieci persone, sia stato pianificato con estrema precisione.

Stando a quanto rivelato da alcuni testimoni, sarebbero state utilizzate “armi pesanti e bombe“. Tre guardie giurate sono rimaste ferite ma non si conoscono al momento dettagli sulle loro condizioni. Sull’accaduto indagano i carabinieri.