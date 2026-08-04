Smascherato un sistema di targhe clonate

I carabinieri hanno identificato i presunti responsabili di una serie di furti e tentati furti di auto avvenuti nei mesi scorsi nei parcheggi del Sicilia Outlet Village di Dittaino, nell’Ennese. L’indagine, condotta dalla Sezione operativa della Compagnia di Enna con il supporto dei militari della Stazione di Agira, ha permesso di ricostruire il sistema utilizzato dal gruppo per impossessarsi dei veicoli e trasferirli rapidamente fuori provincia.

Furti d’auto, così agiva la banda

Secondo quanto emerso dalle indagini, la banda si sarebbe avvalsa delle competenze di un esperto meccanico, capace di alterare i sistemi di accensione delle auto prese di mira. Una volta rubati i veicoli, gli indagati avrebbero applicato targhe clonate per spostarli senza destare sospetti e trasferirli immediatamente in altre province siciliane.

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Auto rubate e targhe false

Gli investigatori hanno accertato che i componenti del gruppo raggiungevano il parcheggio del Sicilia Outlet Village utilizzando automobili già rubate, anch’esse dotate di targhe contraffatte. Dopo aver portato via il mezzo scelto, sostituivano nuovamente le targhe con altre false, reperite attraverso il web, così da eludere eventuali controlli delle forze dell’ordine durante il tragitto.

Individuati anche i ricettatori

L’attività investigativa non si è limitata all’identificazione dei presunti autori dei furti. Gli accertamenti hanno infatti consentito di individuare anche i ricettatori di diverse autovetture rubate nello stesso periodo in altre province della Sicilia.

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