 Sicilia Outlet Village, scoperti gli autori dei furti d'auto: così agivano
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Furti d’auto al Sicilia Outlet Village, individuati gli autori

Furti auto
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai.
AGGIUNGI
Smascherato un sistema di targhe clonate
ENNA
di
1 min di lettura

I carabinieri hanno identificato i presunti responsabili di una serie di furti e tentati furti di auto avvenuti nei mesi scorsi nei parcheggi del Sicilia Outlet Village di Dittaino, nell’Ennese. L’indagine, condotta dalla Sezione operativa della Compagnia di Enna con il supporto dei militari della Stazione di Agira, ha permesso di ricostruire il sistema utilizzato dal gruppo per impossessarsi dei veicoli e trasferirli rapidamente fuori provincia.

Furti d’auto, così agiva la banda

Secondo quanto emerso dalle indagini, la banda si sarebbe avvalsa delle competenze di un esperto meccanico, capace di alterare i sistemi di accensione delle auto prese di mira. Una volta rubati i veicoli, gli indagati avrebbero applicato targhe clonate per spostarli senza destare sospetti e trasferirli immediatamente in altre province siciliane.

Leggi anche

Smart smontate e pezzi venduti online, denunciato 33enne

Le Fiat Panda vanno a ruba. La confessione dei tre “ladri” arrestati

Furti d’auto seriali, sgominata banda: tre arresti

Auto rubate e targhe false

Gli investigatori hanno accertato che i componenti del gruppo raggiungevano il parcheggio del Sicilia Outlet Village utilizzando automobili già rubate, anch’esse dotate di targhe contraffatte. Dopo aver portato via il mezzo scelto, sostituivano nuovamente le targhe con altre false, reperite attraverso il web, così da eludere eventuali controlli delle forze dell’ordine durante il tragitto.

Individuati anche i ricettatori

L’attività investigativa non si è limitata all’identificazione dei presunti autori dei furti. Gli accertamenti hanno infatti consentito di individuare anche i ricettatori di diverse autovetture rubate nello stesso periodo in altre province della Sicilia.
SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI ENNA

Si parla di: · ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI