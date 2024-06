Furti con spaccata a Palermo: raid a Sferracavallo e alla Zisa

Nel mirino un ristorante e un supermercato

PALERMO – Nuovi furti con spaccata a Palermo. Sono stati presi di mira un ristorante a Sferracavallo e un supermercato nel quartiere Zisa. I ladri in entrambi i casi hanno spaccato la vetrina e hanno portato via soldi che si trovavano in casa e generi alimentari.

Sono stati presi di mira un ristorante in piazza Beccadelli e un supermercato in via Marco Polo. I danni provocati all’ingresso ammontano a diverse centinaia di euro.

Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e quelle degli esercizi commerciali per risalire agli autori.