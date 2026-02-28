Furti e rapine a Noto, scoperti e arrestati tre uomini nel Siracusano

Un uomo è stato trasferito in carcere e gli altri due sono stati posti agli arresti domiciliari

NOTO (SIRACUSA) – Polizia e carabinieri hanno arrestato tre uomini per rapina e furto a Noto, nel Siracusano. In particolare i tre, di 29, 39 e 42, anni, tutti di Noto, avrebbero commesso sette furti in abitazione e in centri commerciali, una rapina e una tentata rapina tra la fine di novembre del 2025 e il gennaio scorso.

Un uomo è stato trasferito in carcere e gli altri due sono stati posti agli arresti domiciliari. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Siracusa su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini.

I video di sorveglianza

Grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, gli inquirenti hanno individuato i tre che agivano di notte con il volto travisato.

