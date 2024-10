Ruba mentre è affidato ai servizi sociali, arrestato un uomo di 35 anni

Il furto alla Playa

CATANIA – Un uomo di 35 anni è stato arrestato per furto in concorso. L’uomo era nel mirino dei Carabinieri da tempo: i militari erano a conoscenza del fatto che violasse le misure di pena alternativa a cui era sottoposto, ovvero l’affidamento in prova ai servizi sociali. Lo comunica il Comando provinciale di Catania.

In particolare, nella notte dello scorso Ferragosto il 35enne si sarebbe reso autore di un furto all’interno di un’autovettura, una Fiat Panda, posteggiata in viale Kennedy dalla proprietaria, poi recatasi in uno dei locali per festeggiare la nottata.

Il furto a Catania

La donna, una 35nne di Catania, ha raccontato ai Carabinieri che, al momento di riprendere la propria autovettura, ha trovato la serratura dello sportello danneggiata e tutti i propri oggetti personali rubati.

I Carabinieri hanno acquisito i filmati di videosorveglianza della zona e hanno accertato la responsabilità del 35enne che, invece di stare a casa come prescrittogli, è stato visto armeggiare sulla Panda asportandone vari oggetti dall’abitacolo, mentre un suo complice sedeva sul sedile passeggero anteriore di una Lancia Y.

Proprio gli accertamenti su quest’ultima autovettura, inoltre, hanno consentito di verificare che la macchina era stata noleggiata dalla moglie dell’uomo, il quale, a conferma dei sospetti dei Carabinieri, ha loro fornito dichiarazioni contrastanti che, inevitabilmente, lo hanno “inchiodato” alle sue responsabilità.