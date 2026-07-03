L'operazione dei carabinieri

VITTORIA – Furto con spaccata in un negozio di Vittoria, identificato e denunciato un 44enne. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del nucleo radiomobile che sono intervenuti sul luogo del furto.

Dopo l’analisi delle telecamere di videosorveglianza è stato verificato che un uomo aveva spaccato con una grossa pietra la vetrata, era entrato all’interno del negozio e aveva portato via il registratore di cassa, contenente poco denaro contante, ed un contenitore con le mance.

I militari hanno riconosciuto S.S.D, 44enne vittoriese, già noto alle forze dell’ordine. Avviate subito le ricerche presso il suo domicilio e nei posti da lui frequentati, lo hanno rintracciato nel corso della mattinata successiva. L’uomo ha indicato ai militari il luogo dove aveva abbandonato il registratore di cassa che è stato restituito al legittimo proprietario. Il 44enne è stato denunciato per furto aggravato e segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Sempre nel corso del fine settimana, una pattuglia dei carabinieri ha sorpreso G.P., 22enne vittoriese, che era sottoposto agli arresti domiciliari fuori dalla propria abitazione. I militari, dopo averlo bloccato e controllato, hanno sequestrato un tirapugni. Il giovane è stato segnalato alla procura per evasione e possesso di strumenti atti all’offesa.