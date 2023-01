Il gip del tribunale di Termini Imerese ha convalidato l'arresto

PALERMO – I carabinieri hanno arrestato per furto d’acqua un uomo di 32 anni ad Alia (Pa). Sono stati i tecnici dell’Amap insieme ai militari a trovare un impianto artigianale realizzato per rubare l’acqua dalle tubature pubbliche. Nel 2021 l’uomo aveva disdetto il contatore e aveva realizzato un sistema di approvvigionamento idrico a costo zero per l’abitazione.

Il gip del tribunale di Termini Imerese Claudia Camilleri ha convalidato l’arresto senza applicare alcuna misura cautelare.