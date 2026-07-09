I ladri avrebbero agito a volto coperto utilizzando un piede di porco

Un furto è stato messo a segno nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 luglio ai danni della gioielleria Barone, in via Cataldo Parisio, a Palermo. I ladri sono riusciti a introdursi all’interno dell’attività commerciale dopo aver forzato gli accessi. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno cercando di identificare gli autori del colpo.

L’entità del bottino è ancora in fase di quantificazione.

Furto in una gioielleria a Palermo

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sarebbero arrivati sul posto a bordo di un’automobile. Per entrare nella gioielleria avrebbero utilizzato un piede di porco, riuscendo a sollevare la pesante saracinesca metallica e a sfondare successivamente la porta d’ingresso.

Una volta all’interno del negozio, avrebbero portato via gioielli e altri preziosi prima di allontanarsi.

Indagano i carabinieri

Sul luogo del furto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica del colpo.

Gli investigatori stanno acquisendo gli elementi utili all’identificazione dei responsabili, che avrebbero agito con il volto coperto. Al momento il valore della refurtiva non è stato ancora accertato.