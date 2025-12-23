Futsal, Coppa Italia Serie C1: l’esito del sorteggio delle Final Four 2026

Teatro della manifestazione il "Pala Don Bosco", casa del Palermo Calcio a5

Il 2026 inizierà nel migliore dei modi per il futsal siciliano: nel weekend del 3 e 4 gennaio, infatti, Palermo ospiterà per la prima volta le Final Four di Coppa Italia della Serie C1 regionale. Teatro di questa importantissima manifestazione sportiva sarà il “Pala Don Bosco”, casa del Palermo Calcio a5, società organizzatrice dell’evento.

Nella suggestiva cornice di Villa Niscemi, precisamente all’interno della “Sala delle carrozze”, si è svolta la presentazione delle Final Four 2026. Moderatore della conferenza stampa il giornalista Simone Alibani che ha introdotto, rispettivamente, gli interventi di Maxmiliano Birchler (Responsabile Regionale LND per il Calcio a5), Salvo Messeri (Presidente del Palermo Calcio a5), Dario Chinnici (consigliere comunale e componente della Sesta Commissione Consiliare), Alessandro Anello (Assessore allo Sport del Comune di Palermo) e Sandro Morgana (Presidente del Comitato Regionale Sicilia FIGC-LND).

Ecco una breve presentazione delle 4 squadre che si contenderanno il trofeo:

– Palermo Calcio a5: la compagine rosanero guidata da coach Salvo Rizzo attualmente occupa la seconda posizione nel girone A di Serie C1 (a -7 dalla capolista Akragas Futsal), con 11 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta.

– Futsal Ferla: la squadra guidata da coach Francesco Palazzo, ancora imbattuta in campionato, si trova in vetta alla classifica del girone B di Serie C1 forte delle sue 11 vittorie e 1 pareggio. I gialloneri vantano ben 8 punti di vantaggio sulla seconda in classifica.

– Trombatore Rosolini C5: il club guidato da coach Peppe Spadaro si trova al secondo posto del girone B di Serie C1 (8 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

– Don Bosco Bonifato Alcamo: la squadra guidata da coach Vincenzo Giacalone occupa attualmente il sesto posto nel girone A di Serie C1, con un bilancio di 7 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Nell’ultimo turno di campionato gli alcamesi hanno pareggiato 2-2 proprio con il Palermo C5.

Al termine della conferenza stampa di presentazione dell’evento sono stati sorteggiati gli abbinamenti delle finali che si disputeranno a Palermo il 3 e 4 gennaio 2026 al “Pala Don Bosco”. Questo, nel dettaglio, il programma completo delle Final Four di Coppa Italia:

Sabato 3 gennaio 2026:

– ore 15.00, prima semifinale: Palermo C5- Don Bosco Bonifato Alcamo

– ore 18.30, seconda semifinale: Futsal Ferla-Trombatore Rosolini C5

Domenica 4 gennaio 2026:

– ore 19.30, Finalissima tra le due squadre vincitrici delle semifinali