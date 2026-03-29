Futsal, la Covei Meta Catania Bricocity conquista anche la Coppa Italia

"Dedichiamo questo trofeo alla nostra città"

CATANIA – La Covei Meta Catania Bricocity conquista la Coppa Italia di calcio a 5 battendo in finale la Feldi Eboli per 5-2. La gara si è disputata al PalaPrometeo Estra, ad Ancona.

I rossazzurri indirizzano la partita già nel primo tempo e allungano nella ripresa. A segno Carmelo Musumeci, autore di una doppietta, oltre ad Albertico e Podda, con un’autorete ad aprire il match. Per i campani in gol Felipinho e Braga Da Silva.

La squadra allenata da Juanra Calvo aggiunge così la Coppa Italia ai due scudetti e alla Supercoppa già conquistati.

Al termine della gara il presidente Enrico Musumeci ha dichiarato: “Sono felicissimo e dedichiamo questo trofeo alla nostra città, alla nostra Catania. Abbiamo fatto una Coppa Italia pazzesca, vincendo con forza tre gare su tre. La finale di stasera è stata la gara perfetta, senza sbavature e mettiamo un altro mattoncino di storia per il nostro club, con Catania ancora sul tetto italiano. Ci mancava la Coppa Italia dopo i due scudetti e la Supercoppa e ci siamo riusciti”.

Il capitano Carmelo Musumeci ha aggiunto: “Avevo promesso che avremmo vinto questo trofeo e sono molto felice di questa vittoria. Abbiamo una grande squadra e lo abbiamo dimostrato. È stata una finale giocata con attenzione e qualità. Ho segnato due gol e questo mi rende orgoglioso. Vincere con Catania è motivo di orgoglio”.