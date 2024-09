Palermo C5, il derby si tinge di rosanero: 89ers travolti 4-1

Terza vittoria consecutiva su tre gare giocate

Il Palermo Calcio a5 non si ferma più: terza vittoria consecutiva su altrettante gare di campionato disputate. La squadra guidata da coach Rizzo mantiene la vetta della classifica del girone A di serie C1 imponendosi, con un perentorio 4-1, in casa del Palermo Futsal Eightyniners.

Brivido iniziale per il Palermo C5 perché dopo appena 30” gli Eightyniners sfiorano il vantaggio. I rosanero si svegliano dall’iniziale torpore e iniziano a produrre interessanti trame di gioco. Gara disputata a viso aperto da entrambe le squadre. Ad aprire le danze del match sarà la compagine di coach Rizzo grazie alla rete di Madonia che, dopo un ottimo spunto individuale, trafigge il portiere avversario Marineo. Si andrà all’intervallo sul momentaneo 0-1 in favore del Palermo C5.

La musica cambia radicalmente nella ripresa nella quale si assisterà ad un autentico dominio del Palermo Calcio a5. La squadra di coach Rizzo chiude la pratica Eightyniners nei primi 12′ della seconda frazione di gioco bucando altre tre volte la porta difesa da Marineo. Raddoppio rosanero firmato da Madonia (doppietta per lui), 0-3 siglato da Biondo e 0-4 firmato da Miranda. Sul finire del match gli Eightyniners troveranno la rete della bandiera con Strongoli. Risultato finale 1-4 in favore del Palermo Calcio a5: i rosanero espugnano il Trinakria, si aggiudicano il derby e restano in vetta alla classifica.