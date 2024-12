Il Palermo C5 imbattuto nel girone d’andata: pari contro il Sant’Isidoro

Sono 10 vittorie e 3 pareggi in 13 gare al giro di boa di Serie C1

Il Palermo Calcio a5 chiude il girone di andata con un pareggio. Il club guidato da coach Rizzo, nell’ostico campo di Bagheria, viene bloccato dal Sant’Isidoro sul risultato di 1-1.

Tirando le somme la squadra rosanero arriva al giro di boa del girone A di Serie C1 da prima della classe (+2 sulla seconda) restando, inoltre, l’unico team imbattuto del torneo (10 vittorie e 3 pareggi in 13 gare disputate). Ciliegina sulla torta la qualificazione già acquisita alle final four di Coppa Italia.

Pronti via è il Palermo C5 a proiettarsi in avanti sfiorando a più riprese il vantaggio. Proprio nel momento migliore dei rosanero arriva l’1-0 dei padroni di casa siglato da Mulè. Il Sant’Isidoro inizia a serrare i ranghi cercando di difendere il vantaggio acquisito, il Palermo Calcio a5, tuttavia, mantiene alta la concentrazione, determinato a non cedere il passo nell’ultima giornata del girone di andata.

Coach Rizzo suona la carica e opta per la tattica del quinto uomo di movimento. Strategia che viene premiata visto che i rosanero trovano il pareggio con Russo. Il gol arriva dopo le tantissime occasioni da rete disinnescate da un monumentale Lo Buglio. A pochi istanti dal triplice fischio il Palermo Calcio a5 si divora il 2-1 con Miranda che, non vedendo Bonanno libero sul secondo palo, preferisce forzare il tiro fallendo clamorosamente la chance di portare a casa i 3 punti. La gara termina col risultato finale di 1-1.

Adesso una breve sosta per le festività natalizie: il Palermo C5 tornerà in campo nel 2025, precisamente il prossimo 4 gennaio.