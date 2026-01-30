Galvagno: “Le risorse del Ponte non possono essere intaccate”

Le parole del presidente Ars a margine del sopralluogo a Capo Passero per la conta dei danni

SIRACUSA – “Le risorse del Ponte non possono essere intaccate. Sia per una questione amministrativa sia perché non vedo la ragione per cui in altre regioni non vengono intaccati questo genere di fondi”. Lo ha detto il presidente dell’Assemblea della Regione Siciliana, Gaetano Galvagno, oggi a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, per una verifica dei danni dopo il maltempo dei giorni scorsi.

“Si devono dare risorse anche per l’emergenza – ha aggiunto – e non ci dobbiamo togliere qualcosa noi che siamo deficitari rispetto ad altre regioni. Non dobbiamo essere succubi. Abbiamo la nostra dignità. Come hanno fatto altrove fare anche in Sicilia”.

“Ci auguriamo che anche l’Europa possa occuparsi della Sicilia perché noi siamo isolani non siamo isolati. Vorremmo vedere risposte anche da loro”, ha aggiunto.

“Oggi sono a Siracusa per rendermi conto dei danni provocati dal ciclone – ha aggiunto – la priorità è uscire dall’emergenza e stare accanto alle amministrazioni locali e agli imprenditori che sono in ginocchio. Ma tutto deve essere supportato da relazioni. Attendiamo le indicazioni che ci verranno fornite per ristorare chi oggi è in grande difficoltà. Il nostro è un grandissimo territorio con diverse specificità: imprenditori, agricoltori e pescatori”.