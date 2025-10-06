Galvagno: “Fare chiarezza sul rogo dell’auto dell’ex assessore Ciulla”

"Ci auguriamo sinceramente che non si sia trattato di un atto doloso"

AGRIGENTO – “Il rogo che la notte scorsa ad Agrigento ha distrutto l’auto dell’ex assessore Costantino Ciulla e quella della moglie, merita ogni necessaria lente di ingrandimento da parte degli inquirenti che, ne siamo certi, faranno piena chiarezza sull’accaduto. Nel manifestare vicinanza a Ciulla e alla sua famiglia, tutti particolarmente turbati per l’accaduto, ci auguriamo sinceramente che non si sia trattato di un atto doloso, altrimenti sarebbe davvero molto inquietante”. Lo afferma il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno.