 Garibaldi Nesima, donati gli organi di un bambino di 7 anni
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Garibaldi Nesima
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Prelevati fegato, reni e cornee grazie alla collaborazione tra più équipe
CATANIA
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1 min di lettura

CATANIA – Un prelievo multi organo è stato eseguito all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania da un bambino di sette anni ricoverato nel reparto di Rianimazione pediatrica. L’intervento ha consentito il prelievo di fegato, reni e cornee, grazie alla collaborazione tra diverse équipe specialistiche.

Alle operazioni hanno partecipato i professionisti dell’Ismett di Palermo, del Policlinico di Bari e dell’Unità operativa complessa di Oculistica dello stesso presidio ospedaliero etneo.

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Il direttore generale dell’azienda ospedaliera Garibaldi, Giuseppe Giammanco, ha espresso il proprio ringraziamento ai genitori del piccolo per la scelta della donazione.

“Con un gesto di straordinario altruismo hanno scelto di donare speranza e futuro ad altre persone – ha dichiarato Giammanco –. Una decisione di altissimo valore civile e umano che testimonia come, anche nel dolore più grande, possa nascere un messaggio di solidarietà e di amore verso il prossimo”.

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