I dati dell'Unione nazionale consumatori

ROMA – “Oggi il Mimit ha comunicato che il gasolio ha superato i 2 euro anche nella rete stradale, ma il record si raggiunge a Bolzano (2,051 euro), poi in Sicilia (2,039) e in Friuli (2,038).

Gasolio, nuovo prezzo record

Quello che preoccupa maggiormente, comunque, sono i rincari arrivati dopo l’abolizione della riduzione di 5 cent al litro sulle accise (6,1 cent con l’Iva al 22%). Dal 3 luglio, ultimo giorno di sconto, in Veneto il gasolio si paga 15,3 cent in più al litro, pari a 7 euro e 65 cent per un pieno di 50 litri, un primato che supera abbondantemente il rialzo in autostrada, fermo a 5,90 euro. Medaglia d’argento per il Friuli (7,25 euro in più a rifornimento), sul gradino più basso del podio la Lombardia (+7,10 euro)”.

Quanto costa un pieno

I calcoli arrivano dall’Unione nazionale consumatori.

Per la benzina, fuori dalle autostrade, il prezzo più alto è a Bolzano (1,935 euro al litro), al secondo posto la Sicilia (1,918), medaglia di bronzo per la Basilicata con 1,916 euro. Rispetto alla variazione del prezzo della benzina, rileva ancora l’Unc, la regione peggiore è sempre il Veneto dove in 17 giorni un pieno si paga 5,20 in più, poi il Friuli ex aequo con la Liguria (+5,05 euro). Segue la Sicilia (+5 euro).

“Il governo non può lavarsene le mani come Ponzio Pilato, deve rimettere lo sconto viste le quotazioni del petrolio e la situazione in Medio Oriente che, invece di migliorare, continua a peggiorare”, sottolinea il presidente Massimiliano Dona.