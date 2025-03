Gela, sequestrato un autolavaggio senza autorizzazioni

I controlli della Polstrada

GELA – Un autolavaggio è stato sequestrato a Gela dalla polizia stradale, in applicazione di un decreto del gip, per gestione di rifiuti non autorizzata. Secondo l’accusa, il titolare, un 46enne, non aveva le autorizzazioni per svolgere l’attività e raccoglieva e smaltiva le acque reflue senza il rispetto delle norme previste.

Durante i controlli, eseguiti con personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, sono stati trovati due lavoratori privi di contratto di lavoro.

La polizia stradale ha sanzionato il titolare di un altro autolavaggio poiché trovato privo della denuncia di inizio attività e, anche in questo caso, con due lavoratori ‘in nero’. Nell’ambito dell’attività ispettiva complessivamente sono state accertate violazioni amministrative per oltre 20mila euro.