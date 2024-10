Gela, violato il divieto di avvicinamento alla casa e minaccia i genitori

Un ragazzo di 25 anni è finito dietro le sbarre

GELA (CALTANISSETTA) – La polizia di Stato di Gela ha tratto in arresto un 25enne nella flagranza di reato di violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla casa familiare e ai luoghi frequentati dai propri genitori.

Gli agenti sono intervenuti nell’abitazione dei due coniugi poiché il proprio figlio, attualmente indagato dalla Procura della Repubblica di Gela per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione, si trovava presso la loro abitazione in violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla casa familiare e ai luoghi frequentati dai propri genitori, disposta dal Gip presso il Tribunale di Gela.

Le vittime hanno riferito ai poliziotti che l’arrestato è rientrato nella casa familiare minacciandoli e chiedendo loro somme di denaro. I due, impauriti dalle continue minacce, prima di richiedere l’intervento della polizia, in più occasioni, hanno consegnato al figlio diverse somme di denaro.

L’arrestato è stato condotto al carcere di Gela a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.