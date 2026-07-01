Il sindaco: "Famiglia ben integrata nella vita della nostra comunità"

Due gemelle di 15 mesi sono state trovate morte nella loro casa nel nord della Francia. La tragedia si è consumata a Beuvrages, vicino al confine con il Belgio, dove gli investigatori stanno cercando di chiarire cosa sia accaduto nelle ore precedenti al decesso delle bambine. Tra le ipotesi prese in considerazione c’è quella della disidratazione, sullo sfondo dell’ondata di caldo eccezionale che ha investito gran parte dell’Europa.

I genitori, una donna di 32 anni e un uomo di 35, sono stati arrestati mentre la Procura ha aperto un’indagine. Al momento, però, non esistono conferme scientifiche sulle cause della morte.

Gemelline trovate morte, la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, la madre avrebbe messo a dormire le due bambine intorno alle 19 di domenica 28 giugno. Sarebbe poi tornata nella loro stanza soltanto alle 13 del giorno successivo, quando le piccole erano ormai prive di vita.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco, del servizio di emergenza medica di Valenciennes e di numerose pattuglie della polizia.

I soccorritori hanno assistito anche gli altri quattro figli della coppia, di 3, 4, 5 e 6 anni. Uno dei bambini è stato trasportato in elicottero in ospedale in condizioni critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche gli altri fratelli avrebbero manifestato sintomi compatibili con un possibile stato di disidratazione.

Aperto un fascicolo per negligenza genitoriale

La Procura di Valenciennes ha aperto un fascicolo per negligenza genitoriale con conseguente decesso di minori. I due genitori, che non hanno precedenti penali e non risultavano seguiti dai servizi sociali, sono stati accompagnati negli uffici di polizia.

Per accertare le reali cause della morte sarà determinante l’autopsia. Solo gli esami medico-legali potranno confermare o escludere il collegamento tra il decesso delle due gemelle e il caldo estremo.

Gemelline trovate morte, il messaggio del sindaco

Sulla tragedia è intervenuto il sindaco di Beuvrages, Ali Ben Yahia. “La nostra comunità è profondamente scossa dalla tragedia che ha colpito una famiglia a Beuvrages” ha scritto su Facebook. “Questa famiglia è ben integrata nella vita della nostra comunità – ha aggiunto – I fratelli frequentano le nostre scuole. Dopo aver vissuto per molti anni in un alloggio condiviso, la famiglia si è recentemente trasferita in una casa nella speranza di offrire ai propri figli un ambiente di vita favorevole al loro sviluppo”.

“A nome del consiglio comunale e di tutti i residenti di Beuvrages – si legge ancora nel post -, porgo le nostre più sincere condoglianze e tutto il nostro sostegno alla famiglia e ai cari in questo terribile momento”.

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