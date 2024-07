Colpita più volte anche la madre che teneva in braccio il piccolo

GENOVA – Un neonato di tre mesi è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Gaslini di Genova perché ha riportato alcune lesioni alla testa. Le lesioni sono state procurate dalle botte ricevute dal padre durante una lite con la madre in una piazza a Borzonasca, nel Levante di Genova. Anche la donna ha riportato delle ferita nel tentativo di difendere il piccolo.

La ricostruzione

La coppia e il piccolo stavano passeggiando, improvvisamente il 26enne ha iniziato a colpire il piccolo e la madre che lo teneva in braccio. Alcuni passanti hanno allertato le forze dell’ordine e prestato i primi soccorsi.

Per il piccolo e per la madre è stato disposto il trasferimento al Gaslini. Il neonato è stato ricoverato per un trauma cranico ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’uomo è stato fermato dai carabinieri.