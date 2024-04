Geraci: “Costi aumentati per energia e rifiuti, si trovi la soluzione”

"Auspico che l'incontro tra il presidente Schifani e l'Anci sia utile"

PALERMO – “Vanno trovate soluzioni immediate per scongiurare il default che molti comuni siciliani rischiano a causa dei sovraccosti energetici e per lo smaltimento dei rifiuti“. A dichiararlo è Salvo Geraci, deputato regionale della Lega e sindaco di Cerda.

“Auspico che l’incontro del presidente della Regione Schifani con l’Anci, previsto lunedì prossimo, sia utile identificare una via d’uscita per consentire agli enti locali siciliani di approvare i bilanci nei tempi stabiliti e di contare su nuove risorse e trasferimenti da parte della Regione“.

“Da sindaco – ha aggiunto Geraci – , oltre che da deputato regionale, comprendo le necessità che i comuni siciliani hanno in questo particolare momento e sono a fianco dei colleghi in questa battaglia necessaria a far rimettere in bonis le finanze degli enti amministrati”.