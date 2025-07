Giallo a Ibiza, morto il dj Godzi: era originario di Napoli

Michele Noschese viveva alle Baleari da 10 anni

IBIZA – Il dj e producer Michele Noschese, conosciuto come Godzi, è morto nella notte tra venerdì e sabato ad Ibiza, dove viveva da circa dieci anni. Lo confermano fonti vicine alla famiglia a Napoli. Le circostanze della sua morte non sono ancora state chiarite ed è giallo sullo cause: le autorità spagnole sono al lavoro per ricostruire le ultime ore della vita del dj.

Vasto il cordoglio social per la scomparsa del 35enne. Per il padre è un omicidio, la polizia parla di arresto cardiaco dopo una festa. Noschese era molto noto sulla scena della musica elettronica: negli anni si è esibito in diversi città in tutto il mondo. Nel suo passato anche il calcio: era arrivato alla serie A in Svizzera ma aveva poi rinunciato al contratto da professionista per la musica.