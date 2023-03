Giallo a Licata, 16enne arriva in ospedale con un proiettile in testa

Il giovane è stato trasferito dal San Giacomo d'Altopasso (nella foto) al Sant'Elia di Caltanissetta

AGRIGENTO – Giovane in ospedale con un proiettile di sette millimetri in testa. Accade a Licata, in provincia di Agrigento, dove i medici dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso lunedì sera hanno soccorso un 16enne che aveva una piccola ferita alla tempia ma un forte mal di testa. Ai camici bianchi il giovane ha riferito di essere caduto, ma gli accertamenti strumentali hanno rivelato una realtà diversa: un proiettile di circa sette millimetri in testa. Qualcuno gli ha sparato.

Avvertita la polizia

Accertata l’emorragia, dall’ospedale di Licata il ragazzo è stato trasferito al ‘Sant’Elia’ di Caltanissetta, dove verrà sottoposto a intervento chirurgico. L’adolescente con il proiettile in testa è in prognosi riservata. Già ieri sera, dal San Giacomo d’Altopasso è stata avvisata la polizia, che si sta occupando delle indagini.

L’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta

Mistero su cosa sia accaduto al 16enne

Cosa sia accaduto all’adolescente resta al momento un mistero, anche perché lo stesso minore ha riferito d’aver sbattuto la tempia cadendo. E inizialmente anche i medici, che lo vedevano in piedi e cosciente, gli avevano creduto. Poi, quando ha iniziato a star male, fatti gli accertamenti strumentali è stato trovato il proiettile in testa.