Si tratta del dirigente Gianluigi Amico

PALERMO – Gianluigi Amico, dirigente della Regione Siciliana e attuale segretario della giunta regionale, è stato nominato commissario straordinario del Cefpas, il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario con sede a Caltanissetta.

La nomina di Gianluigi Amico

La nomina è stata approvata nel corso della seduta odierna dell’organo di governo. Amico resterà in carica fino alla ricostituzione degli organi di amministrazione dell’ente.

L’inchiesta sul Cefpas di Caltanissetta

Il Cefpas è finito al centro di una indagine della procura di Caltanissetta che vede otto indagati, tra cui il deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto.