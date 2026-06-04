 Gianluigi Amico commissario straordinario al Cefpas Caltanissetta
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Cefpas di Caltanissetta, la Regione nomina un commissario straordinario

Cefpas Caltanissetta
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Si tratta del dirigente Gianluigi Amico
L'INCHIESTA
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PALERMO – Gianluigi Amico, dirigente della Regione Siciliana e attuale segretario della giunta regionale, è stato nominato commissario straordinario del Cefpas, il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario con sede a Caltanissetta.

La nomina di Gianluigi Amico

La nomina è stata approvata nel corso della seduta odierna dell’organo di governo. Amico resterà in carica fino alla ricostituzione degli organi di amministrazione dell’ente.

L’inchiesta sul Cefpas di Caltanissetta

Il Cefpas è finito al centro di una indagine della procura di Caltanissetta che vede otto indagati, tra cui il deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto.

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