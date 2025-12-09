Giarre, minacce ed estorsione alla madre: denunciato 31enne

Rintracciato a casa di un 67enne denunciato per resistenza e lesioni dai carabinieri

CATANIA – Un 31enne e un 67enne sono stati denunciati da carabinieri della compagnia di Giarre per minacce, lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, all’uomo è contestata anche una tentata estorsione.

Al centro delle indagini dei militari dell’Arma le minacce con un coltello alla madre che si rifiutava di consegnargli l’auto del defunto marito. L’uomo è fuggito all’arrivo dei carabinieri, intervenuti dopo una chiamata al 112, ma è stato rintracciato nell’abitazione di un 67enne. I due all’arrivo dei militari dell’Arma li hanno aggrediti lanciandogli contro diversi oggetti, compresi anche dei coltelli.