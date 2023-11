Gioca con gli amici e finisce nel lago di Como: 13enne in gravi condizioni

È rimasto in acqua per quasi due ore

Un 13enne è in gravissime condizioni dopo essere stato “ripescato” dalle acque del lago di Como. A salvarlo i vigili del fuoco che sono intervenuti con numerose squadre, compresi i sommozzatori che hanno impiegato diverse ore per ritrovarlo.

Stando alle prime informazioni, il ragazzino era su una piattaforma con alcuni amici e stava giocando quando, per cause ancora da accertare, è caduto in acqua. Erano circa le 12, il ragazzino è rimasto in acqua per quasi due ore.

Il 13enne è stato trasportato all’ospedale di Lecco in condizioni disperate. Sono ancora in corso le manovre di rianimazione.