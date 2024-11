Trantino sulla Commemorazione dei Defunti: “Grazie ai catanesi”

La nota dell'Amministrazione sulla ricorrenza

CATANIA – La Commemorazione dei Defunti nel Cimitero di via Acquicella, una delle tradizioni più sentite dai catanesi, è avvenuta in un contesto pulito e organizzato con servizi pubblici adeguati e funzionali. Lo rende noto l’amministrazione in un comunicato.

La Commemorazione dei Defunti a Catania

“Mi sento di dire un sentito grazie – ha detto il sindaco Enrico Trantino – anzitutto alle decine di migliaia di cittadini che hanno raccolto il nostro invito a spalmare in tre giorni la visita al Cimitero e a collaborare con il Comune, evitando ingolfamenti e difficoltà aggiuntive”.

“Ma devo anche ringraziare – prosegue Trantino – per l’operatività gli assessori Petralia, Pesce e Porto, la Polizia Locale, gli addetti ai Servizi cimiteriali e della Multiservizi, della protezione civile comunale e delle aziende Gema ed Ecocar che si sono occupate della raccolta dei rifiuti, con un puntuale servizio di raccolta differenziata”.

“Ottimale anche il servizio dell’Amts – dice ancora Trantino – e l’organizzazione della mobilità interna soprattutto per i disabili con le vetture dell’autoparco comunale che hanno permesso a tutti di ricordare i propri defunti con il massimo di attenzione e rispetto”.

“Un gioco di squadra – ha concluso Trantino – che ha prodotto efficienza e dato ancora più valore a una ricorrenza che richiama ciascuno di noi al raccoglimento nel ricordo delle persone care, della famiglia, dell’amicizia e della solidarietà”.

I lavori al cimitero

Il nuovo look del Cimitero di via Acquicella è frutto di un intenso lavoro avviato subito dopo Ferragosto, con la manutenzione e la pulizia straordinaria dell’ampia area cimiteriale un’accurata sistemazione delle aree a verde.

In dettaglio, con gli indirizzi dettati dall’assessore alle manutenzioni e ai servizi cimiteriali Giovanni Petralia, tutta la zona interna ed esterna al cimitero monumentale di via Acquicella è stata oggetto di lavori di ripristino del sistema idrico delle fontanelle, degli impianti elettrici delle lampade votive nelle cosiddette colombaie e di sistemazione dei vialetti interni al Cimitero.

Imponenti lavori di potatura e sistemazione del verde, ma anche di ripulitura dell’intero complesso cimiteriale, sono stati eseguiti con il coordinamento dell’assessore all’Ambiente e all’Ecologia, Massimo Pesce che ha curato anche gli aspetti legati alla raccolta differenziata che è avvenuta con una straordinaroa partecipazione di operatori anche nelle ore pomeridiane.

Nello specifico, dalla Multiservizi sono stati eseguiti potatura siepi su ordinativo dell’assessorato comunale all’ambiente 1.500 metri lineari, decespugliamento per 25.000 metri quadri; taglio prato per 8.000 metri quadri.

Inoltre sono state abbellite le aiuole dei vialetti con 800 piantine di crisantemi, ed effettuati lavori straordinari di eliminazione cespugli infestanti e rampicanti, che deturpavano il contesto cimiteriale.