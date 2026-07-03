 "Il lavoro è un diritto". Parla Gallo, coordinatore dei Giovani autonomisti
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Giovani autonomisti, Gallo coordinatore: “Il lavoro è un diritto”

Giuseppe Gallo giovani autonomisti
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Nominati i coordinatori provinciali: ecco chi sono
catania
di
1 min di lettura

PALERMO – È nata ufficialmente la nuova organizzazione regionale dei Giovani Autonomisti.

Il congresso costituente, svoltosi oggi a Catania, ha segnato l’avvio del percorso politico della componente giovanile di Mpa-Grande Sicilia con l’elezione degli organismi dirigenti e l’approvazione del manifesto politico. L’assemblea ha eletto Giuseppe Gallo Coordinatore regionale e sono stati nominati i coordinatori provinciali. Costituite anche le commissioni tematiche che accompagneranno il lavoro della nuova organizzazione.

Gallo: “Il lavoro è un diritto”

Nel suo intervento conclusivo, Gallo ha delineato le priorità: “Troppi giovani hanno smesso di credere che impegnarsi serva a qualcosa e hanno pensato che la Sicilia sia una terra senza possibilità di cambiamento. Dobbiamo rompere questa rassegnazione. Restare significa assumersi la responsabilità di rendere migliore questa terra. Vogliamo costruire una Sicilia nella quale partire sia una scelta e non una necessità. Alla nostra generazione diciamo con chiarezza che il lavoro è un diritto, non un favore. L’autogoverno può funzionare solo con una classe dirigente competente, libera e capace di assumersi fino in fondo la responsabilità di governare la Sicilia. Il nostro impegno sarà contribuire a formare quella nuova classe dirigente”.

I Giovani Autonomisti nelle prossime settimane avvieranno la campagna di tesseramento e una serie di iniziative dedicate al coinvolgimento delle nuove generazioni, con l’obiettivo di costruire una presenza stabile in tutte le province siciliane.

I nomi dei coordinatori

Sono stati inoltre nominati i Coordinatori provinciali:
•⁠ ⁠Flavio Matteo La Bruna, Palermo
•⁠ ⁠Simone Scalia, Catania
•⁠ ⁠Pierfrancesco Carpita, Messina
•⁠ ⁠Salvatore Malluzzo, Agrigento
•⁠ ⁠Lidia Mezzasalma, Caltanissetta
•⁠ ⁠Francesco Di Venti, Enna
•⁠ ⁠Manuel Mangano, Siracusa
•⁠ ⁠Giovanni Baglieri, Ragusa

Costituite anche le commissioni tematiche che accompagneranno il lavoro della nuova organizzazione:
•⁠ ⁠Francesca Butera, Commissione Comunicazione
•⁠ ⁠Giovanni Castronovo, Commissione Statuto e Identità Siciliana
•⁠ ⁠Lidia Mezzasalma, Commissione Istruzione, Lavoro e Diritto a Restare
•⁠ ⁠Maria Pia Battaglia, Commissione Rapporti con il Partito, le Istituzioni e le Organizzazioni Giovanili

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI