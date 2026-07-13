Giovedì parte la campagna abbonamenti del Palermo calcio

Tetto a 17mila tessere, fino al 2 agosto prelazione per abbonati della passata stagione

PALERMO – Al via giovedì 16 luglio la campagna abbonamenti del Palermo calcio per la stagione di Serie B 2026-2027.

Il claim scelto dal club di viale del Fante per quest’anno è “A chi appartieni”, omaggio alle radici e alla cultura siciliana che mira a trasformare una domanda tradizionale in una dichiarazione di appartenenza ai colori rosanero.

Il tetto massimo di abbonamenti

La società palermitana ha fissato un tetto massimo di 17.000 abbonamenti. Per i 16.504 abbonati della scorsa stagione è prevista, dalle 12 di giovedì e sino alle 23.59 del 2 agosto, una fase di prelazione che permetterà di rinnovare il titolo senza rincari rispetto alla passata stagione.

L’iniziativa si lega anche alla solidarietà: per ogni abbonamento sottoscritto, 2 euro saranno devoluti a Palermo in the Community, progetto destinato alla riqualificazione di campi di calcetto nei quartieri più disagiati del capoluogo siciliano, dopo il primo intervento già realizzato in Piazza Magione.