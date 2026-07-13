 Palermo calcio, giovedì 16 luglio al via la campagna abbonamenti
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Giovedì parte la campagna abbonamenti del Palermo calcio

abbonamenti palermo calcio
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Tetto a 17mila tessere, fino al 2 agosto prelazione per abbonati della passata stagione
CALCIO SERIE B
di
1 min di lettura

PALERMO – Al via giovedì 16 luglio la campagna abbonamenti del Palermo calcio per la stagione di Serie B 2026-2027.

Il claim scelto dal club di viale del Fante per quest’anno è “A chi appartieni”, omaggio alle radici e alla cultura siciliana che mira a trasformare una domanda tradizionale in una dichiarazione di appartenenza ai colori rosanero.

Il tetto massimo di abbonamenti

La società palermitana ha fissato un tetto massimo di 17.000 abbonamenti. Per i 16.504 abbonati della scorsa stagione è prevista, dalle 12 di giovedì e sino alle 23.59 del 2 agosto, una fase di prelazione che permetterà di rinnovare il titolo senza rincari rispetto alla passata stagione.

L’iniziativa si lega anche alla solidarietà: per ogni abbonamento sottoscritto, 2 euro saranno devoluti a Palermo in the Community, progetto destinato alla riqualificazione di campi di calcetto nei quartieri più disagiati del capoluogo siciliano, dopo il primo intervento già realizzato in Piazza Magione.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI