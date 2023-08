Giulia, la bagnina 17enne con il ‘record’ dei salvataggi

Chi è la ragazza che si è distinta per la sua bravura nel litorale laziale.

Si chiama Giulia Savarino, ha diciassette anni e lavora come bagnina lungo il litorale laziale. Nonostante la giovanissima assistente bagnante sia alla sua prima stagione, ha già compiuto sette salvataggi. L’ultimo, domenica, quando ha tratto a riva una ragazza di quindici anni in difficoltà. Praticamente un record.

“Non ho mai paura o timore prima che devo intervenire – ha raccontato Giulia in una intervista a ‘Repubblica’ -. Sento di essere in grado di farlo anche se il madre molto mosso: so nuotare bene e conosco alla perfezione l’acqua di Sabaudia, questo mi facilita”.

Parliamo di una vocazione: “Amo il mare e amo nuotare. Quindi da anni avevo voglia di fare la bagnina. È una bella esperienza. E poi è fantastico mettersi a disposizione per aiutare le persone in difficoltà”.