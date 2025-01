Anziano morto in casa, celebrati i funerali: proseguono le indagini

Due figli dell'uomo sono stati denunciati

VENTIMIGLIA DI SICILIA (PALERMO) – Sono stati celebrati i funerali di Giuseppe Zagone, l’anziano trovato in casa dopo due anni dalla morte a Ventimiglia di Sicilia (Palermo). Sarebbero stati due dei tre figli, che sono anche stati denunciati, a tenere nascosto il corpo per continuare a percepire la pensione di 2500 euro al mese, secondo le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Bagheria.

Nella chiesa dell’Immacolata alcuni familiari sono rimasti fuori e non hanno partecipato alle esequie. Non volevano le telecamere e la presenza dei giornalisti. Le prime file dei banchi sono rimaste vuote. In chiesa hanno dato l’ultimo saluto una ventina di persone. Con il sindaco Gino Anzalone, alcuni rappresentanti del Comune e alcuni cittadini.

“Tutta questa vicenda ha deturpato il volto della comunità che è amante della vita – ha detto Il parroco don Giuseppe D’Accardi nell’omelia – e non quella descritta in questi giorni. È una pagina che cercheremo di dimenticare anche se rimarrà nella nostra memoria. Preghiamo per il nostro fratello Giuseppe e per la conversione di chi si è reso responsabile di quanto accaduto”.

Il sindaco tiene a precisare che la presenza dell’anziano in paese non era nota ai servizi sociali. “Ventimiglia non è un paese omertoso, siamo un paese tranquillo composto da persone prodighe al sociale – ha detto Anzalone – senza dubbio questo rappresenta un fatto grave ma nessuno di noi era a conoscenza di nulla, il figlio si vedeva di sfuggita in paese. Ci costituiremo parte civile in un eventuale processo per tutelare l’immagine del paese. Nel nostro comune tutti gli anziani e sono tanti non sono lasciati da soli, ma ci prodighiamo nell’assistenza costante”.

Nella giornata di ieri è stata eseguita anche l’autopsia, questa servirà a chiarire l’esatta data del decesso dell’uomo.