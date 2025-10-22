Giustizia, la Cisl Fp Catania incontra il personale: contratto, stabilizzazioni e tutele

Il focus

CATANIA – Si è svolta oggi, presso l’Aula delle Adunanze del Tribunale di Catania, l’assemblea sindacale promossa dalla CISL Funzione Pubblica di Catania e rivolta a tutti i lavoratori del Comparto Giustizia.

L’incontro, presieduto dal Coordinatore Nazionale Giustizia CISL FP, Eugenio Marra, dal Segretario Generale CISL FP Catania, Danilo Sottile, e con la presenza del componente della Segreteria provinciale, Pietro Briganti, ha rappresentato un importante momento di confronto e partecipazione, con un’ampia presenza di personale proveniente dagli uffici giudiziari del territorio.

Durante l’assemblea sono stati approfonditi i temi centrali per la categoria: dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Ministero della Giustizia — a partire dall’ipotesi di accordo sulle famiglie professionali sottoscritta il 24 settembre 2025 — al protocollo d’intesa siglato nello stesso periodo, con particolare riferimento alle stabilizzazioni dei lavoratori PNRR. Ampio spazio è stato dedicato anche al rifinanziamento del fondo risorse decentrate, ai criteri di pagamento e agli incentivi tecnici.

Numerose le domande e gli interventi da parte dei lavoratori, che hanno contribuito a rendere l’assemblea un momento di confronto vivo e concreto sulle prospettive del comparto e sulle azioni sindacali da intraprendere nei prossimi mesi.

“È stato un incontro molto partecipato e costruttivo – ha dichiarato il Segretario Generale CISL FP Catania, Danilo Sottile – che conferma l’interesse e la consapevolezza dei lavoratori del comparto giustizia verso temi che incidono direttamente sulle loro condizioni professionali e sui servizi offerti ai cittadini. La CISL FP continuerà a essere al loro fianco, promuovendo dialogo, confronto e soluzioni condivise con le istituzioni, per garantire riconoscimento, stabilità e valorizzazione del lavoro pubblico”.