Si è trasferita sulla Alma, che ha avuto alcuni problemi tecnici

SIRACUSA – Resta a Siracusa Greta Thunberg, l’attivista svedese, che sta prendendo parte alla Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria per la popolazione di Gaza.

Domenica pomeriggio la Thunberg, senza una apparente spiegazione, ha deciso di lasciare il comitato direttivo e l’imbarcazione Family, per trasferirsi sulla Alma, che è una delle due barche principali.

Un problema al serbatoio

La Alma però ha avuto alcuni problemi tecnici ed è arrivata al porto di Siracusa per una sosta tecnica. Ieri sera avrebbe dovuto raggiungere le barche ormeggiate in rada a Portopalo di Capo Passero, ma un problema al serbatoio ha bloccato la partenza.

E mentre stamane le barche sono partite per Gaza in questo momento la Alma si trova ancora ormeggiata a Siracusa e non è chiaro quando si unirà alla missione.

