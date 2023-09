Google compie 25 anni, ecco perché si festeggia il 27 settembre

"Non vediamo l’ora di vedere dove ci porta il futuro"

1' DI LETTURA

Google compie 25 anni. Il 27 settembre 1998 si celebra la nascita della grande G del web: questa – è Google stesso a precisarlo – è infatti la data in cui i fondatori, i dottorandi Sergey Brin e Larry Page, stabilirono la loro base operativa, il primo ufficio, in un garage in affitto.

“Grazie per esserti evoluto con noi”

E Google dedica un particolare doodle per questo anniversario speciale. “Grazie per esserti evoluto con noi negli ultimi 25 anni. Non vediamo l’ora di vedere dove ci porta il futuro, insieme,” si legge nell’illustrazione del doodle di oggi.

Perché si festeggia il 27 settembre?

Sulla ‘data di nascita’ di Google, in ogni caso, è aperta una discussione. In passato, infatti, il compleanno è stato festeggiato in altri giorni: a volte il 4 settembre, quando nel 1998 fu presentata la richiesta di fondare la società; il 7 settembre, che è la data in cui la società fu realmente fondata. Il 27 settembre potrebbe anche trarre origine dalla data in cui Page e Brin, ancora studenti, avrebbero descritto per la prima volta in una pubblicazione il progetto del loro nuovo motore di ricerca.