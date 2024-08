Governo, dopo lo Jus Scholae Tajani attacca sull’autonomia differenziata

Il leader di FI: "Senza i Lep non si può attuare"

ROMA – Dopo il sì allo Ius Scholae e la tensione con Fdi e Lega, il segretario di Fi Tajani attacca anche sull’Autonomia: “Senza i Lep non si può fare”. La Regione Campania intanto ha notificato alla presidenza del Consiglio il ricorso con il quale chiede alla Consulta di dichiarare la illegittimità costituzionale della legge Calderoli.

Intanto il governo, in vista della manovra, studia l’ipotesi di allungare le finestre per le pensioni anticipate da 3 a 6-7 mesi per chi ha 41 anni e 10 mesi di contributi. Ultima settimana per proporre i nuovi commissari Ue, tra i grandi Paesi dei 27 manca solo l’Italia. Attesa per i contatti del governo con la presidente della Commissione von der Leyen. Anche Belgio e Bulgaria in stallo.