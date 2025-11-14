Governo Meloni, tre anni di risultati: 16 novembre evento a Palermo

Interverranno il governatore Renato Schifani, il sindaco Roberto Lagalla e i rappresentanti del governo nazionale

PALERMO – Il governo guidato da Giorgia Meloni, il primo nella storia d’Italia presieduto da una donna, ha raggiunto il traguardo dei tre anni di attività. In questo periodo sono stati conseguiti risultati rilevanti, con diversi record mai registrati prima nel Paese.

Il tasso di occupazione ha superato il 62%, segnando un valore storico, mentre il numero di lavoratori con contratti stabili è cresciuto di 1,2 milioni. Parallelamente, il tasso di disoccupazione è sceso al 7%, il livello più basso dal giugno 2007.

Sul fronte della sicurezza, sono stati assunti oltre 37 mila nuovi agenti. Gli sbarchi irregolari sono diminuiti del 29%, mentre i rimpatri hanno registrato un incremento del 52%.

Significativi anche gli investimenti destinati alla Sanità, con l’obiettivo di tutelare il diritto alle cure per tutti i cittadini. Nel settore dell’istruzione, invece, oltre 152 mila insegnanti hanno beneficiato di un aumento retributivo.

Anche le infrastrutture hanno registrato una forte spinta: sono stati avviati più di 600 cantieri strategici, tra cui opere ferroviarie, portuali e stradali, per un valore complessivo superiore ai 50 miliardi di euro. Nel comparto energetico, la produzione da fonti rinnovabili è aumentata del 18% rispetto al 2022, con nuovi investimenti nel solare e nell’eolico.

Il turismo ha vissuto una stagione record, con oltre 140 milioni di presenze e un incremento del 12% dei visitatori stranieri, mentre le esportazioni italiane hanno toccato nuovi massimi, superando i 650 miliardi di euro.

Nel complesso, il governo rivendica tre anni di crescita economica sostenuta, rafforzamento della sicurezza e investimenti volti a modernizzare il Paese e sostenere famiglie e imprese.

Questi e molti altri dati saranno presentati domenica 16 novembre alle ore 10:30 a Palermo , presso il Marina Convention Center (Molo Trapezoidale – Via Filippo Patti, 30). All’evento prenderanno parte il governatore Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il ministro Nello Musumeci, i sottosegretari Luigi Sbarra e Wanda Ferro, il commissario regionale Luca Sbardella, il coordinatore provinciale Raoul Russo ed il coordinatore cittadino Antonio Rini, la deputata Carolina Varchi, l’europarlamentare e capo gruppo di FdI in consiglio comunale a Palermo Giuseppe Milazzo e l’europarlamentare Ruggero Razza.