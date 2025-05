L'arresto su ordinanza è degli agenti del commissariato di Vittoria

VITTORIA (RAGUSA) – Agenti di polizia di Vittoria hanno arrestato e posto ai domiciliari un 23enne per danneggiamento aggravato, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Ragusa.

Secondo l’accusa, lo scorso 18 marzo, in via Cristoforo Colombo, avrebbe appiccato il fuoco ad una autovettura di proprietà di un tunisino. Dalle indagini è emerso che 23enne, per futili motivi, in concorso con un complice da identificare, avrebbe danneggiato il giorno precedente la vettura.

Avrebbe utilizzato un oggetto acuminato e un grosso coltello e, il giorno dopo, aveva dato fuoco all’auto.

SEGUI LE NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA