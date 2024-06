Grammichele, medici e infermieri si trasferiscono all’ex Tribunale

Da lunedì trasferiti tutti i servizi dell’ex ospedale

GRAMMICHELE (CATANIA) – Da lunedì tutti i servizi dell’ex ospedale Barbuzza saranno trasferiti all’ex Tribunale di via Michelangelo Buonarroti 1. Si trasferiscono qui il Pte, il presidio di emergenza, il 118, la Guardia medica e tutti i poliambulatori.

I locali dell’ex tribunale sono stati concessi in comodato d’uso gratuito dal Comune. Restano invariati gli orari di apertura al pubblico e i recapiti telefonici. Il trasferimento, iniziato lunedì 10 giugno e tutt’ora in corso, serve per far partire i lavori che interesseranno il “Barbuzza”, per la realizzazione di una Casa di Comunità.

Durerà almeno 8 mesi

La durata prevista per questi lavori è di 8 mesi, per un totale di 1 milione e 740 mila euro, con fondi PNRR. La direzione dell’Asp di Catania ringrazia l’amministrazione di Grammichele per aver permesso nell’immediato la continuità dei servizi e, poi, di potenziare ulteriormente l’offerta assistenziale sul territorio.

Le case di comunità

Le Case di Comunità sono ritenute dagli addetti alla sanità il fulcro della nuova rete territoriale. I cittadini potranno trovare qui assistenza 24 ore su 24, ogni giorno della settimana, con un’offerta di servizi costituita da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali interni.

E ancora ci saranno infermieri di famiglia e di comunità, altri professionisti sanitari, supportati da adeguata strumentazione tecnologica e diagnostica di base, ovvero l’ecografo, l’elettrocardiografo, lo spirometro e altro. In provincia di Catania saranno realizzate 29 Case di Comunità.