Il vincitore aveva acquistato tre biglietti da 5 euro ciascuno

“Ma ho vinto davvero?” Con questa frase, sospesa tra incredulità e stupore, un giovane campano, in Friuli per motivi di lavoro, ha scoperto di aver vinto 500mila euro al Gratta e Vinci.

Secondo quanto riportato dal “Messaggero Veneto”, il ragazzo si trovava nel locale Velox Pizza, a Pradamano, in provincia di Udine, quando ha deciso di tentare la sorte acquistando tre biglietti “Numerissimi” da 5 euro ciascuno.

Li ha grattati e, tra i simboli. è comparsa la combinazione vincente. A quel punto, in preda allo stupore, si è alzato per chiedere conferma al titolare del locale. Dopo la verifica, il vincitore ha avuto un mancamento.

Centra 500mila euro al Gratta e Vinci, il malore

Il giovane, visibilmente pallido, ha chiesto dell’acqua. Poi si è accasciato a terra perdendo conoscenza per alcuni istanti. I titolari del locale e i presenti si sono subito mobilitati per soccorrerlo.

Fortunatamente, il ragazzo si è ripreso in breve tempo. Poco dopo è stato raggiunto da un familiare che lo ha accompagnato a casa.

Da quanto trapela, il fortunato vincitore sarebbe poi rientrato nella sua città d’origine in Campania. Nel fortunato locale, la vincita è stata comunque celebrata come un evento.

