 Operai travolti, 3 feriti: grave incidente sulla A18
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Grave incidente sulla Messina-Catania: operai travolti, tre feriti

Incidente Catania Messina
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L'autostrada è chiusa nel tratto tra Roccalumera e Tremestieri
itala
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1 min di lettura

MESSINA – Due operai impegnati in opere di manutenzione per conto del Cas e un camionista sono rimasti feriti in un incidente si è verificato questo pomeriggio sull’autostrada A18 Messina-Catania, all’altezza di Itala.

Grave incidente sulla Catania-Messina

Secondo una prima ricostruzione, gli operai erano intervenuti in soccorso di un camionista rimasto in panne quando sono stati investiti da un altro mezzo pesante.
Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118.

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I feriti più gravi sono stati trasportati in ospedale con l’elisoccorso. A quanto pare sono tre le persone in condizioni più critiche, due operai a lavoro per il Consorzio e il conducente del camion che si è andato a schiantare, a liberarlo sono stati i vigili del fuoco.

Autostrada chiusa

Pesanti ripercussioni sul traffico in direzione Messina. Al momento l’autostrada è chiusa nel tratto tra Roccalumera e Tremestieri, in direzione Messina.

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